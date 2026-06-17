Прочная основа для дальнейшего развития

Казахстан переживает один из важнейших этапов своей современной истории. Принятие новой Конституции на республиканском референдуме – не просто политическое событие, а важный шаг к формированию нового общественного устройства, основанного на справедливости, ответственности и народовластии.

фото из архива автора

Конституция – это не просто свод статей и правовых норм. Это общественный договор, определяющий, каким будет государство, каким станет общество, какую ответственность каждый гражданин несет перед своей страной.

Основной закон всегда был и остается фундаментом государственности. Но его значение особенно возрастает именно в периоды глубоких преобразований, когда общество нуждается в четких ориентирах, доверии к государству и уверенности в будущем. Вновь принятая Конституция Казахстана стала ответом на запрос граждан о необходимости дальнейшего обновления политической системы, усиления роли общества в принятии решений и укрепления принципов справедливости.

Особое значение имеет усиление принципа народовластия. Граждане получают больше возможностей участвовать в жизни страны, влиять на принимаемые решения и контролировать дея­тельность государственных органов. Это больше чем полити­ческая реформа – формирование новой политической культуры ответственности, открытости и конструктивного диалога между государством и обществом.

Новая Конституция существенно усилила роль Парламента и местных представительных органов. Для маслихатов это означает не только расширение полномочий, но и повышение ответственности перед населением. Сегодня депутаты – не просто участники политическо­го процесса, а представители интересов граждан, проводники общественного мнения и инициаторы позитивных изменений на местах.

Как депутат и ­исполняющий обязанности председателя мас­лихата, я считаю особенно важным, что Конституция укрепляет основы местного самоуправления. Именно на местном уровне люди ежедневно сталкиваются с вопросами ка­чества жизни: состоянием дорог, развитием инфраструктуры, доступностью образования и медицины, благоустройством населенных пунк­тов. Сегодня местные органы получают больше возможностей для оперативного решения этих задач.

Депутатский корпус на пос­тоян­ной основе проводит встречи с населением избирательных округов, в ходе которых жители поднимают актуальные и волнующие их вопросы. Все обращения и проблемы доводятся до местных исполнительных органов с целью рассмотрения и принятия решений.

Новая Конституция значительно усиливает механизмы взаимодействия между обществом и государством, предоставляя дополнительные правовые рычаги для более эффективной реализации запросов граждан и повышения ответственности государственных органов перед населением.

Один из важнейших принципов Конституции – «Закон и Порядок». Это не просто политический лозунг, а основа устойчивого развития государства. Закон должен быть единым для всех – независимо от должности, статуса или материального положения. Только при уважении к закону возможно построение справедливого общества, в котором каждый гражданин чувствует себя защищенным.

Как практикующий адвокат, я ежедневно сталкиваюсь с воп­росами защиты прав людей, восстановления справедливости и правового просвещения населения. Конституция усиливает гарантии прав человека, укрепляет основы правового государства и повышает значение независимой и профессиональной адвокатуры как одного из ключевых элементов системы правосудия.

Только при эффективном взаи­модействии государства, общества и правозащитных институтов возможно построение по-настоящему справедливого и законного государства. Защита прав граждан перестает быть второстепенной темой и закрепляется на уровне Основного закона.

Сегодня перед Казахстаном стоят масштабные задачи – развитие экономики, укрепление регионов, повышение качества жизни населения, поддержка молодежи, обеспечение социальной стабильности. Новая Конституция создает прочную правовую основу для достижения этих целей и дальнейшего развития страны.

Особенно важно, что все изменения были приняты при непосредственном участии народа через республиканский референдум. Это стало ярким подтверждением того, что ­Казахстан уверенно движется по пути демократических преобразований, где мнение граждан становится определяю­щим фактором государственной политики.

В период подготовки к респуб­ликанскому референдуму депутаты всех уровней активно участвовали в информационно-разъяснительной работе среди населения. Я также являлась членом коалиции по разъяс­нению вносимых изменений и дополнений в Конституцию РК. В ходе многочисленных встреч с жителями особое внимание уделялось открытому диалогу, обсуж­дению предлагаемых реформ и разъяснению их значения для дальнейшего развития страны.

Для депутатского корпуса новая Конституция – это прежде всего высокая ответственность перед людьми. Мы обязаны оправдать доверие граждан конкретными делами, эффективной работой и открытым взаимодейст­вием с обществом.

Сегодня Конституция Казахстана – это символ обновления, справедливости и уверенности в завтрашнем дне. Это основа сильного государства и свободного общества, где главным прио­ритетом остается человек, его права, благополучие и ­достойное будущее.