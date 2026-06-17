Прочная основа для дальнейшего развития

Открытая трибуна
Гулаим Есенова, и. о. председателя маслихата г. Кокшетау, руководитель АК «GYessenova Law Group»

Казахстан переживает один из важнейших этапов своей современной истории. Принятие новой Конституции на республиканском референдуме – не просто политическое событие, а важный шаг к формированию нового общественного устройства, основанного на справедливости, ответственности и народовластии.

фото из архива автора

Конституция – это не просто свод статей и правовых норм. Это общественный договор, определяющий, каким будет государство, каким станет общество, какую ответственность каждый гражданин несет перед своей страной.

Основной закон всегда был и остается фундаментом государственности. Но его значение особенно возрастает именно в периоды глубоких преобразований, когда общество нуждается в четких ориентирах, доверии к государству и уверенности в будущем. Вновь принятая Конституция Казахстана стала ответом на запрос граждан о необходимости дальнейшего обновления политической системы, усиления роли общества в принятии решений и укрепления принципов справедливости.

Особое значение имеет усиление принципа народовластия. Граждане получают больше возможностей участвовать в жизни страны, влиять на принимаемые решения и контролировать дея­тельность государственных органов. Это больше чем полити­ческая реформа – формирование новой политической культуры ответственности, открытости и конструктивного диалога между государством и обществом.

Новая Конституция существенно усилила роль Парламента и местных представительных органов. Для маслихатов это означает не только расширение полномочий, но и повышение ответственности перед населением. Сегодня депутаты – не просто участники политическо­го процесса, а представители интересов граждан, проводники общественного мнения и инициаторы позитивных изменений на местах.

Как депутат и ­исполняющий обязанности председателя мас­лихата, я считаю особенно важным, что Конституция укрепляет основы местного самоуправления. Именно на местном уровне люди ежедневно сталкиваются с вопросами ка­чества жизни: состоянием дорог, развитием инфраструктуры, доступностью образования и медицины, благоустройством населенных пунк­тов. Сегодня местные органы получают больше возможностей для оперативного решения этих задач.

Депутатский корпус на пос­тоян­ной основе проводит встречи с населением избирательных округов, в ходе которых жители поднимают актуальные и волнующие их вопросы. Все обращения и проблемы доводятся до местных исполнительных органов с целью рассмотрения и принятия решений.

Новая Конституция значительно усиливает механизмы взаимодействия между обществом и государством, предоставляя дополнительные правовые рычаги для более эффективной реализации запросов граждан и повышения ответственности государственных органов перед населением.

Один из важнейших принципов Конституции – «Закон и Порядок». Это не просто политический лозунг, а основа устойчивого развития государства. Закон должен быть единым для всех – независимо от должности, статуса или материального положения. Только при уважении к закону возможно построение справедливого общества, в котором каждый гражданин чувствует себя защищенным.

Как практикующий адвокат, я ежедневно сталкиваюсь с воп­росами защиты прав людей, восстановления справедливости и правового просвещения населения. Конституция усиливает гарантии прав человека, укрепляет основы правового государства и повышает значение независимой и профессиональной адвокатуры как одного из ключевых элементов системы правосудия.

Только при эффективном взаи­модействии государства, общества и правозащитных институтов возможно построение по-настоящему справедливого и законного государства. Защита прав граждан перестает быть второстепенной темой и закрепляется на уровне Основного закона.

Сегодня перед Казахстаном стоят масштабные задачи – развитие экономики, укрепление регионов, повышение качества жизни населения, поддержка молодежи, обеспечение социальной стабильности. Новая Конституция создает прочную правовую основу для достижения этих целей и дальнейшего развития страны.

Особенно важно, что все изменения были приняты при непосредственном участии народа через республиканский референдум. Это стало ярким подтверждением того, что ­Казахстан уверенно движется по пути демократических преобразований, где мнение граждан становится определяю­щим фактором государственной политики.

В период подготовки к респуб­ликанскому референдуму депутаты всех уровней активно участвовали в информационно-разъяснительной работе среди населения. Я также являлась членом коалиции по разъяс­нению вносимых изменений и дополнений в Конституцию РК. В ходе многочисленных встреч с жителями особое внимание уделялось открытому диалогу, обсуж­дению предлагаемых реформ и разъяснению их значения для дальнейшего развития страны.

Для депутатского корпуса новая Конституция – это прежде всего высокая ответственность перед людьми. Мы обязаны оправдать доверие граждан конкретными делами, эффективной работой и открытым взаимодейст­вием с обществом.

Сегодня Конституция Казахстана – это символ обновления, справедливости и уверенности в завтрашнем дне. Это основа сильного государства и свободного общества, где главным прио­ритетом остается человек, его права, благополучие и ­достойное будущее.

#реформы #мнение #конституция #эксперт

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