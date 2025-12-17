Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Глава Кабмина поручил распространить опыт Астаны по продаже удешевленной говядины на всю страну
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным ведомствам и акиматам принять меры по сдерживанию цен на мясо, сообщает Kazpravda.kz
«Учитывая значимый вклад в рост продовольственной инфляции цены мяса и мясопродуктов, министерствам торговли, сельского хозяйства и акиматам необходимо уделить особое внимание сдерживанию цен на данную продукцию», – подчеркнул Премьер.
Также следует масштабировать по всей стране практику реализации удешевленной говядины через крупные торговые сети по примеру Астаны, добавил он.