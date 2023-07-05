Продукция 15 регионов представлена на ярмарке, организованной в стиле Древнего Востока

Общество
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Аманжолова Айман
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В преддверии 25-летней годовщины столицы на территории международного выставочного центра ЭКСПО проходит ярмарка «Елорда базары». Настоящий ханский рынок, организованный в стиле Древнего Востока, открывает свои ворота для посетителей с 5 по 7 июля, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

 

фото с сайта акимата Астаны

На ярмарке представлены овощи и зерновые, фрукты и ягоды, мясо, молочные продукты. Есть также мед и чай, другие продукты питания. Кроме того, внимание привлекают и казахские изделия ручной работы.

Также можно отведать восточную кухню, приготовленную на огне на свежем воздухе. Все эти продукты предлагают предприниматели из 15 областей.

«Как вы помните, такая же ярмарка в восточном стиле была организована в честь праздника Наурыз. Мы продолжаем эту тенденцию в соответствии со спросом. О ярмарке мы информировали население через социальные сети, радио-телевидение, рекламу в общественном транспорте. Здесь мы собрали не только предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, производством других продуктов питания, но и ремесленников из областей. Это большая возможность для них войти в торговые точки города Астаны и наладить торговлю. А жителям созданы условия для получения здесь дешевой и полезной продукции», - сказал заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

По его словам, товары на ярмарке в результате проведенного по городу мониторинга на 10-15 процентов ниже рыночных цен.

Астанчанка Алтынай Сексенбаева отметила, что качество продуктов питания, включая цены на ярмарке, очень радует.

«Цены средние. Ведь все зависит от того, откуда продукты. Например, я не беру продукты с химическим веществом, а помидоры из Тараза мне понравились. Мясистые, вкусные. Цена тоже дешевая, 350 тенге. Цена винограда также ниже рыночной, 800 тенге. Я также купила местные сладости. За торт 3000 тенге не дорого. Зато приготовлено очень вкусно», - поделилась она впечатлениями.

На ярмарке в восточном стиле артисты напевали традиционные песни и развлекали посетителей. Посетители фотографировались с актерами, одетыми в костюмы батыров.

#продукты #Астана #акимат #ярмарка

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