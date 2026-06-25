Продукцию из разных регионов представят на сельхозярмарке в Астане

В Астане c 27 по 28 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 27 и 28 июня с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, добавили в городской администрации.

#овощи #выходные #ярмарка #фрукты

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