Продукцию из разных регионов представят на сельхозярмарке в Астане

В Астане c 27 по 28 июня пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить 27 и 28 июня с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия, добавили в городской администрации.