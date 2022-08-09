Продукты с воздушными шарами оставляют на полях для пропавшей 5-летней девочки

Пропавшую 7 августа 5-летнюю Мадину Ерланкызы продолжают искать в Костанайской области. На полях оставляют продукты питания и воду, привязав к воздушным шарам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Проведено очередное заседание оперативного штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова.

На 16:00 поиск ребенка осуществляется по четырем направлениям: поселок Жамбыл – река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков.

На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.

Продолжается наблюдение и с воздуха. После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы – инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь.

В работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.

«Такие дети имеют нестереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители», – обращает внимание Руфф.

Оперативный штаб выработал рекомендации для тех, кто встретит ребенка либо найдёт его: постарайтесь при обнаружении девочки не звать ее, а тихо подойти и взять ребенка.

Также оперштаб отмечает, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.

Напомним, 5-летняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок оставался под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет, которые, проснувшись утром, не обнаружили малышку дома.