Продюсера и рэпера из Астаны задержали с наркотиками

Сотрудники по противодействию наркопреступности установили, что двое жителей столицы, выбрав для незаконного дистанционного наркосбыта город Павлодар, поставляли запрещенные вещества в интересах нелегального интернет-магазина.

"Задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен сверток с каннабисом и мобильный телефон. На студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук", – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.