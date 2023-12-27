Продюсера и рэпера из Астаны задержали с наркотиками

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полицейские Павлодарской области сообщили о задержании продюсера и фронтмена с наркотиками, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники по противодействию наркопреступности установили, что двое жителей столицы, выбрав для незаконного дистанционного наркосбыта город Павлодар, поставляли запрещенные вещества в интересах нелегального интернет-магазина.

"Задержан 28-летний рэпер, при обыске по месту жительства которого обнаружен сверток с каннабисом и мобильный телефон. На студии звукозаписи, владельцем которой является 27-летний мужчина, были обнаружены наркотические средства растительного происхождения, электронные весы для расфасовки товара и ноутбук", – рассказал заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, подозреваемые арестованы.

 

#арест #наркотики #продюсер #рэпер

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