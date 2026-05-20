Свыше 200 тысяч одиннадцатиклассников выпустят школы в этом году

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Минпросвещения подвело итоги учебного года

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во всех школах страны подходит к завершению 2025–2026 учебный год. В этом году обучение завершают более 3,9 миллиона школьников, из которых свыше 215 тысяч выпускники 11 классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как уточняется, по итогам учебного года более 31 тысячи учащихся претендуют на получение аттестата с отличием по окончании 9 класса. Среди выпускников 11 классов на получение аттестата с отличием претендуют 18 тысяч школьников. Сегодня в организациях образования страны трудятся более 420 тысяч педагогов.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализуемого по поручению Главы государства, введены в эксплуатацию 217 школ, из которых 84 расположены в сельской местности. В настоящее время в этих школах обучаются более 220 тысяч учащихся и работают около 16 тысяч педагогов.

В связи с завершением учебного года 25 мая во всех школах страны пройдет единый классный час на тему «Білімім — Отаныма!». 

Также школьникам будут представлены рекомендательные списки литературы на период летних каникул.

«В соответствии с совместным приказом и постановлением Минпросвещения и местных исполнительных органов запрещается проведение торжественных мероприятий в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также послесреднего образования в ресторанах, кафе, банкетных залах, на базах отдыха и на природе. Не допускается сбор денег с родителей, законных представителей и обучающихся, а также требование подарков и иных материальных ценностей в связи с проведением торжественных мероприятий. Церемонии вручения аттестатов и дипломов будут организованы исключительно в стенах организаций образования», – говорится в публикации.

Там же добавили, что совместный приказ направлен на обеспечение безопасности и общественного правопорядка при проведении выпускных мероприятий, а также на укрепление идеологии «Закон и порядок» в организациях образования.

