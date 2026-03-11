В Астане в день проведения республиканского референдума, 15 марта, проезд в городских, экспресс и пригородных автобусных маршрутах будет бесплатным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

15 марта жители и гости столицы смогут воспользоваться общественным транспортом без оплаты. Данная мера направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.

Общественный транспорт будет работать в штатном режиме – с 06:00 до 23:00 согласно установленному расписанию.

С 16 марта общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.

Пассажирам следует учитывать данную информацию при планировании поездок.