Проезд в автобусах будет бесплатным в день выборов в Астане

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00 час.

Фото: Kazpravda.kz

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. В этот день в столице проезд в автобусах будет бесплатным, как на городских, так и пригородных маршрутах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00 час.

С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету.

В акимате отметили, что с марта 2020 года по поручению акима столицы был введен бесплатный проезд для всех несовершеннолетних жителей города. За это время учащимися было совершено 48 миллионов поездок.

Также бесплатным проездом пользуются льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и др.

Узнать свой избирательный участок в столице можно онлайн несколькими способами:

1. Веб-сервис: https://sailau.astana.kz/

2. Чат-бот в Telegram: https://t.me/sailau_astana_bot

3. Мобильное приложение Smart Astana;

4. Единый контакт-центр iKomek по телефону 109.