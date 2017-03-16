Профилактический спуск лавин планируется в горах Алматы

В Алматы департамент ЧС запланировал 17 марта профилактический спуск снежных лавин, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с гидрометеорологической обстановкой, большой высотой снежного покрова в горных районах и на оснований рекомендации РГП "Казгидромет" по городу Алматы, для обеспечения безопасности отдыхающих 17 марта будет проводится профилактический спуск снежных лавин в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе 21 Саркырама (правый приток Киши Алматы – Плотина Медео)", – говорится в сообщении.
В связи с этим туристам рекомендуется воздержаться от походов в горы.