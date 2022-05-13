Профцентры стран Центральной Азии выработали совместные предложения по сотрудничеству с ACTRAV/МОТ

В столице Казахстана под эгидой Международной организации труда (МОТ) в рамках двухдневной Региональной конференции для профсоюзов Центральной Азии: «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость – профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса» национальные профцентры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана поделились опытом, обсудили меры по стабилизации социально-трудовой сферы в постпандемийный период и выработали совместные предложения по сотрудничеству с ACTRAV/МОТ.

Напомним, накануне участники конференции ознакомились с основными аспектами Глобального призыва к действиям по восстановлению после кризиса COVID-19, принятого Международной конференцией труда в июне прошлого года и представили информацию о деятельности национальных профцентров стран Центральной Азии в период пандемии по защите прав и интересов трудящихся.

В заключительный день регионального профсоюзного форума, заведующий отделом Европы и Центральной Азии ACTRAV/МОТ Сергеюс Гловацкас презентовал участникам учебное пособие МОТ для организаций работников «Преодоление кризисов, возникающих в результате конфликтов и стихийных бедствий».

Говоря о вызовах, стоящих перед населением центрально-азиатского региона, спикер упомянул не только сложную геополитическую обстановку, вынужденную миграцию, но и природные катаклизмы, влияющие на социально-экономические процессы в регионе Центральной Азии.

«К примеру, в Таджикистане разместились свыше 15 тысяч беженцев из Афганистана. Примечательно, что профсоюзы страны оказывали и обучали навыкам оказания первой медицинской помощи. Это хороший опыт», - отметил Сергеюс Гловацкас.

Продолжая тему, старший специалист по работе с трудящимися Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия поделился мнением о том, что в таких ситауциях важно привлекать и социальных партнеров.

«Хорошо, что профсоюзы занимаются вопросом поддержки беженцев, используя свои ресурсы. Согласно рекомендации учебного пособия МОТ (в таких вопросах) большую роль должен играть социальный диалог. Профсоюзы должны вовлекать правительство и работодателей. Этот момент часто отсутствует. Профсоюзы бросаются на помощь, истощают свои ресурсы, не вовлекая в процесс социальных партнеров. Необходимо, чтобы институт социального партнерства был реализован и в этом направлении», - сказал представитель МОТ.

Непростая геополитическая ситуация в евразийском пространстве чревата новым потоком беженцев в страны Центральной Азии, что ставит перед этими государствами целый ряд вопросов, требующих решения.

«Речь идет о вопросах комплексной социальной защиты – от трудоустройства до предоставления услуг системы здравоохранения и других социальных гарантий. Необходимо обучать людей и выводить на рынок труда, чтобы они не становились бременем для национальных экономик. Эти вопросы не должны ложиться на плечи только профсоюзов, социальные партнеры – правительства и работодатели должны разделять ответственность в равной мере», - поделился рекомендациями Гоча Александрия.

В этой связи спикер также отметил важность обмена опытом и со специализированными международными институтами – структурами Организации объединенных наций по миграции, организациями по обеспечению продовольственной безопасности, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другими.

«Программа сотрудничества ООН с государствами - пятилетнее рамочное соглашение по сотрудничеству. Профсоюзы Казахстана, Узбекистана активно участвуют в этих программах. В Кыргызстане профсоюзы пока не присоединились к рамочным соглашениям из-за проблем, которые были связаны со сменой власти и не смогли полноценно заменить систему кооперации. Международная организация труда готова провести консультации с новым руководством Кыргызстана по разработке рамочного соглашения с ООН», - предложил спикер.

Заведующий отделом Европы и Центральной Азии ACTRAV/МОТ Сергеюс Гловацкас в качестве положительного опыта привел недавний пример, когда из-за обострившейся в Афганистане внутриполитической ситуации, Казахстан поддержал эвакуацию офисов МОТ и ООН из Кабула в Алматы.

Своим опытом по развитию сотрудничества со структурами ООН поделился представитель профсоюзной делегации Таджикистана – заведующий социально-экономическим отделом, по связям с общественностью и международным отношениям Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Джамшед Юнусов.

По его словам, в марте состоялась встреча с руководителем офиса ЮНИСЕФ в Таджикистане, в ходе которой были определены направления совместной деятельности - проблемы трудоустройства, образования, валидации и подготовки кадров, а также проблемы детского труда и оздоровления подрастающего поколения. Национальный профцентр Таджикистана намерен расширять сотрудничество с программами ООН по реализации в стране Целей устойчивого развития.

Другой не менее актуальный документ с рекомендациями - Руководство ACTRAV «Декларация МОТ о многонациональных компаниях: что в ней для трудящихся? Пути реализации» лидерам национальных профцентров представил старший специалист по работе с трудящимися Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Гоча Александрия.

По словам спикера, вопросы трудовых споров в современных реалиях приобретают все большее значение, в условиях глобализации транснациональные компании не всегда участвуют в развитии трудовых отношений. Поэтому принятая в 1977 году «Декларация МОТ о многонациональных компаниях» актуальна по сей день, а общепринятые международные стандарты и конвенции носят обязательный характер.

Представитель МОТ напомнил, что цель - обеспечение положительного вклада межнациональных корпораций в экономический социальный прогресс по обеспечению достойного труда в принимающих странах.

«Эта цель должна достигаться посредством принятия правительствами соответствующих законов и политики, мер и решений, а также путем сотрудничества между правительствами и организациями трудящихся и работодателей всех стран», – подчеркнул Гоча Александрия.

По его словам, Декларация рассматривает направления деятельности в таких сферах, как занятость, профессиональная подготовка, условия труда и жизни, а также трудовые отношения.

«Многонациональные корпорации должны полностью учитывать общие цели политики стран. Их деятельность должна соответствовать первоочередным целям развития и социальным задачам, а также социальной структуре страны, в которой они осуществляют свою деятельность. Это единственный инструмент МОТ, который непосредственно касается предприятий, а также правительств, организаций работодателей и работников в отношении социальной политики и инклюзивной, ответственной и устойчивой деловой практики», – сказал эксперт.

Казахстанским кейсом по решению трудового спора между работниками и иностранным работодателем в западном регионе Казахстана с коллегами поделился Председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин.

«На казахстанско-китайском совместном предприятии возник трудовой спор, который не удавалось разрешить с работодателем. Мы пошли другим путем - напрямую обратились в национальное объединение профсоюзов Китая, для оказания содействия с их стороны. Данная мера показала свои реальные результаты - профсоюзы Китая оказали воздействие на руководство компании и вопрос решился положительно. Данный механизм мог бы служить примером решения проблемных вопросов с транснациональными компаниями для всех стран», - сказал Председатель ФПРК.

Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев в этой связи затронул тему воспрепятствования отдельными работодателями в вопросах создания профсоюзных организаций в компаниях с иностранным участием.

По мнению международного эксперта Гочи Александрии, в таком случае нужно использовать опыт зарубежных стран, которые в соглашении с инвесторами прописывают обязательство «не воспрепятствовать созданию профсоюза». Он привел в качестве основания конвенции МОТ №87 и №98, где определены нормы о не препятствовании созданию профсоюзов и предусматривающие обязанность проводить коллективные переговоры.

В рамках региональной конференции национальные профцентры представили свои предложения по дальнейшему развитию сотрудничества с ACTRAV/МОТ.

Их озвучил Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин. В частности, на региональном уровне выработана инициатива о проведении международной, региональной конференции по защите прав мигрантов с участием ACTRAV, а также совместная организация (по линии ACTRAV) обучающих семинаров для профсоюзных лидеров стран Центральной Азии по вопросам конфликтологии.

Кроме того, Федерация профсоюзов РК предложила ACTRAV проведение круглого стола с участием казахстанского правительства по платформенной занятости (Glovo, Yandex, Wolt) и учитывая лучшие практики и международный опыт совместно с МОТ разработать пакет предложений в Трудовой кодекс РК.

Отметим, региональная конференция для профсоюзов Центральной Азии: «Инклюзивность, устойчивость и жизнестойкость – профсоюзная политика для смягчения последствий кризиса» состоялась 12-13 мая в Нур-Султане в рамках первого официального зарубежного визита Миссии МОТ после ограничений, связанных с пандемией COVID-19.