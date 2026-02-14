Вчера в Министерстве транс­порта республики подведены итоги минувшего года по вопросам транс­портных происшествий и инцидентов в воздухе, на железной дороге и воде.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предварительно департаментом по расследованию отраслевого министерства проведены соответствую­щие совещания с организациями гражданской авиации, участниками перевозочного процесса и вспомогательными службами на железнодорожном транспорте, представителями водного транс­порта, ведомствами и территориальными под­разделениями Минтранспорта РК.

При этом уточнена статистика транс­портных происшествий и инцидентов, подлежащих расследованию департаментом, установлено, что в 2025 году по сравнению с предыдущим годом достигнуто уменьшение происшествий на воздушном (с 42 до 35) и железнодорожном (с 16 до 7) транспорте, при этом зафиксировано их увеличение на водном транспорте (с 3 до 9).

В рамках совещания представлен предварительный анализ завершенных расследований транспортных происшест­вий за 2025 год, обозначены характерные тенденции, причины и факторы. Особое внимание уделено исполнению мероприя­тий, предусмат­ривающих реализацию профилактических мер по обеспечению безопас­ности на основании выработанных рекомендаций.

Участникам совещаний также представлена информация о проводимой Министерством транспорта работе по трансформации системы расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Достаточно сказать, что в текущем году начнет функционировать АО «Центр по расследованию транспорт­ных происшествий и инцидентов», предусматривающий внедрение нового подхода к формированию независимой и эффективной системы расследования в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации граж­данской авиации – ИКАО.

В целях обмена опытом и внедрения лучшей мировой практики в 2025 году департаментом были подписаны соглашения о взаимопонимании с полномочными органами по расследованию из Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.

На основе соблюдения международных стандартов и изучения лучшей мировой практики Министерством транспорта в текущем году планируется внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты РК в сфере расследования транспорт­ных происшествий.

По итогам совещания лучшие сотрудники госорганов и транс­портной отрасли награждены вчера почетными грамотами и благодарственными письмами за значительный вклад и сотрудничество при расследовании транспортных происшествий и инцидентов, сообщила пресс-служба отраслевого министерства.