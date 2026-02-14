Вчера в Министерстве транспорта республики подведены итоги минувшего года по вопросам транспортных происшествий и инцидентов в воздухе, на железной дороге и воде.
Предварительно департаментом по расследованию отраслевого министерства проведены соответствующие совещания с организациями гражданской авиации, участниками перевозочного процесса и вспомогательными службами на железнодорожном транспорте, представителями водного транспорта, ведомствами и территориальными подразделениями Минтранспорта РК.
При этом уточнена статистика транспортных происшествий и инцидентов, подлежащих расследованию департаментом, установлено, что в 2025 году по сравнению с предыдущим годом достигнуто уменьшение происшествий на воздушном (с 42 до 35) и железнодорожном (с 16 до 7) транспорте, при этом зафиксировано их увеличение на водном транспорте (с 3 до 9).
В рамках совещания представлен предварительный анализ завершенных расследований транспортных происшествий за 2025 год, обозначены характерные тенденции, причины и факторы. Особое внимание уделено исполнению мероприятий, предусматривающих реализацию профилактических мер по обеспечению безопасности на основании выработанных рекомендаций.
Участникам совещаний также представлена информация о проводимой Министерством транспорта работе по трансформации системы расследования авиационных происшествий и инцидентов.
Достаточно сказать, что в текущем году начнет функционировать АО «Центр по расследованию транспортных происшествий и инцидентов», предусматривающий внедрение нового подхода к формированию независимой и эффективной системы расследования в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации – ИКАО.
В целях обмена опытом и внедрения лучшей мировой практики в 2025 году департаментом были подписаны соглашения о взаимопонимании с полномочными органами по расследованию из Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.
На основе соблюдения международных стандартов и изучения лучшей мировой практики Министерством транспорта в текущем году планируется внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты РК в сфере расследования транспортных происшествий.
По итогам совещания лучшие сотрудники госорганов и транспортной отрасли награждены вчера почетными грамотами и благодарственными письмами за значительный вклад и сотрудничество при расследовании транспортных происшествий и инцидентов, сообщила пресс-служба отраслевого министерства.