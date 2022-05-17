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Сельское хозяйство
Производство кормов должно финансироваться в приоритетном порядке – Алихан Смаилов

Вопрос развития животноводства рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. С докладом по данному вопросу выступил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, акимы Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По информации главы Минсельхоза, на долю животноводства приходится около 42,1% валовой продукции сельского хозяйства республики. В экспорте доля животноводческой продукции составляет 4%.

За прошлый год в сфере животноводства было реализовано 53 инвестпроекта на сумму около 70 млрд тенге. Так, в молочном животноводстве в соответствии с задачей по импортозамещению в 2021 году было введено в эксплуатацию 35 молочно-товарных ферм мощностью 57 тыс. тонн продукции.

Как отметил Алихан Смаилов, государство оказывает целенаправленную поддержку сельхоз отрасли для увеличения поголовья скота и производства продукции животноводства. Аграриям возмещаются затраты при реализации инвестпроектов, приобретении техники и оборудования.

По мнению главы Правительства, животноводство является важнейшим элементом продовольственной безопасности. Из 19 социально-значимых продуктов по четырем имеется зависимость от импорта — это мясо птицы, колбасные изделия, молоко и молочная продукция.

«Перед нами стоит важнейшая задача – повысить долю отечественного производства данных видов продукции до 100%. Необходимо больше делать акцент на реализацию проектов по глубокой переработке сырья с учетом выхода на внешние рынки», — подчеркнул Смаилов.

Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр дал ряд соответствующих поручений.

Он отметил, что для эффективного развития сферы животноводства требуется соответствующая кормовая база. Однако ежегодно в стране производится кормов практически в 2 раза меньше от зоотехнической нормы. Дефицит кормов ведет к их удорожанию.

В этой связи Минсельхозу и акиматам областей необходимо увеличивать посевные площади кормовых культур и модернизировать инфраструктуру отгонных пастбищ. Данное направление должно быть обеспечено финансированием в приоритетном порядке.

Также в стране наблюдается недозагруженность предприятий по переработке животноводческой продукции. В этой связи следует стимулировать сельхозпроизводителей на создание сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями.

«Задача министерств сельского хозяйства, торговли и местных исполнительных органов – создать условия для интеграции всех участников рынка – от производителей до переработчиков», — отметил глава Правительства.

Кроме того, министерству сельского хозяйства поручено проработать меры поддержки развития селекционно-племенной работы в рамках совершенствования системы субсидирования.

Кроме того, важным условием повышения эффективности в сфере животноводства является внедрение научных подходов. В этой связи министерствам сельского хозяйства, образования и НПП «Атамекен» поручено подготовить Дорожную карту по внедрению инноваций в отрасль.

«Фермеры и инвесторы должны быть заинтересованы вкладывать средства во внедрение современных технологий и научных разработок. В целом решение вопросов развития животноводства может быть результативным только при консолидированной позиции и совместных усилиях госорганов, фермеров, бизнеса, науки и ветеринарии», — резюмировал Алихан Смаилов.

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