Госзакупки на 17 млрд тенге отменила прокуратура Алматы

К дисциплинарной ответственности привлечено 10 человек, руководители 9-ти госорганизаций оштрафованы на 5 млн тенге.

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С начала года прокуроры Алматы отменили 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечено 10 человек, руководители 9-ти госорганизаций привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 млн тенге.

В прокураторе отмечают, что заказчики продолжают незаконно предъявлять завышенные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

«К примеру, один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог, тем самым пытаясь повлиять на итоги конкурса», - поясняют в прокуратуре.

Аналогично в прокуратуре Туркестанской области выявили незаконно заключенные договоры госзакупок на сумму около 2 млрд тенге.

Уточняется, что договоры были заключены отделами жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов неконкурентным способом.

По данным областной прокуратуры, устранены более 100 нарушений, отменены незаконные госзакупки на сумму свыше 7 млрд тенге.

К различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц, взыскано свыше 15 млн тенге в госбюджет, добавили в ведомстве.