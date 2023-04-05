Госзакупки на 17 млрд тенге отменила прокуратура Алматы

Экономика
107
Кунапия Гульмира
корреспондент

К дисциплинарной ответственности привлечено 10 человек, руководители 9-ти госорганизаций оштрафованы на 5 млн тенге.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года прокуроры Алматы отменили 46 конкурсов на сумму более 17 млрд тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Сообщается, что к дисциплинарной ответственности привлечено 10 человек, руководители 9-ти госорганизаций привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 5 млн тенге.

В прокураторе отмечают, что заказчики продолжают незаконно предъявлять завышенные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляют им полную конкурсную документацию, выбирают неправильный способ закупок.

«К примеру, один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения, при строительстве автодорог, тем самым пытаясь повлиять на итоги конкурса», - поясняют в прокуратуре.

Аналогично в прокуратуре Туркестанской области выявили незаконно заключенные договоры госзакупок на сумму около 2 млрд тенге.

Уточняется, что договоры были заключены отделами жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов неконкурентным способом.

По данным областной прокуратуры, устранены более 100 нарушений, отменены незаконные госзакупки на сумму свыше 7 млрд тенге.

К различным видам ответственности привлечено более 50 должностных лиц, взыскано свыше 15 млн тенге в госбюджет, добавили в ведомстве.

 

#Алматы #нарушения #прокуратура #госзакупки

Популярное

Все
Заявки? Кто ж их читает…
Заинтересованы в новых контактах
Обыграть рулетку
Назван самый богатый человек в мире
Дональда Трампа арестовали на 2 часа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 апреля
По полям, по полям синий трактор едет к нам
Область сотворения добра
«Кошмары» на площадке автохлама
Гранты для «своих»
Друг в беде не бросит
Что доля – то неволя…
Весна пришла!
Стоп бытовому насилию!
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Как в кино
Солнце сияет, реки расширяет
Подъемные врачей поднимают больных
Ураган согнул трубу
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Рудные богатства стране не нужны?
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Ответственность перед народом и историей
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
В Казахстане будет запущена новая юношеская футбольная лига, которая не имеет аналогов в нашей стране
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Жизнь после смерти
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
Сатпаевские лицеисты выиграли образовательную путевку в Великобританию в трехъязычном состязании на тему экологии
Есть статус - будут и достижения
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Выступление Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва – самое главное
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей

Читайте также

Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осужден за контрабанду кри…
Почти 4 млрд тенге выделили на борьбу с саранчой в Казахста…
Назван самый богатый человек в мире
Инновационные сорта вьетнамского риса выведут в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]