Прокуратура задержала четырех руководителей «дочек» КМГ

Задержания, Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Они подозреваются в хищении и растрате бюджетных денег

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области продолжаются задержания руководителей нефтесервисных компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Установлено, что должностными лицами ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» за счет бюджетных средств безосновательно возмещены расходы подрядной компании на сумму более 700 млн тенге. Кроме того, подрядчикам за фактически не оказанные транспортные услуги перечислено 2,2 млрд тенге. По отмеченным нарушениям начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 («Хищение в особо крупном размере») Уголовного кодекса РК.

Также начато досудебное расследование по факту хищения 11 млн тенге дочерней организации АО «НК «Казмунайгаз». Задержан бывший руководитель ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн» - гражданин Т.

По ранее начатым досудебным расследованиям по ст. 189 УК по фактам хищения средств задержаны начальник производственно-технического отдела ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшн», 2 представителя подрядных организаций. В рамках их расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны 8 человек, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз».  

Всего начато 19 досудебных расследований, они находятся в производстве ДЭР Мангистауской области, сообщили в прокуратуре.

#хищение #КМГ #аресты

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