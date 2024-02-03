Прокуроры Павлодара пресекли недопоступление в бюджет свыше полумиллиарда тенге

Банки и финансы
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Прокуратурой области выявлены факты уклонения от уплаты налогов на сумму более полумиллиарда тенге, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Производителем стальных бесшовных труб ПФ ТОО «KSP Steel» по заниженной ставке производилась плата за эмиссию в окружающую среду.

Вместо 1 МРП за тонну опасных отходов ТОО применялась ставка 0,038 МРП, тем самым за размещение 113 тыс. тонн шлака вместо положенных 567,2 млн. оплачено лишь 9,7 млн.

По акту прокурорского надзора органами госдоходов предприятию доначислено 557,5 млн, с чем ТОО не согласилось и обжаловало акт фискального органа в судах.

30 января 2024 года Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокуратуры области с оставлением в силе решения о возмещении в бюджет вышеуказанных сумм.

#Павлодар #прокуратура #бюджет

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