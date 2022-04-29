"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе

По информации пресс-службы прокуратуры Актюбинской области, вчера, 28 апреля, в надзорное ведомство поступил сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1. Там находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Прокуроры незамедлительно выехали на место, и, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили, что персонал Центра неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных детей.

Отмечается, что прокуроры были шокированы, увидев записи с камер видеонаблюдения.

"По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса (истязание) и для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в управление полиции Актобе", - сообщили в областной прокуратуре.

Проводятся следственные действия.