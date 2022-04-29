Происшествия
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе

По информации пресс-службы прокуратуры Актюбинской области, вчера, 28 апреля, в надзорное ведомство поступил сигнал о совершении насилия в отношении несовершеннолетних воспитанников с ограниченными возможностями в Центре социального обслуживания №1. Там находятся дети с умственной отсталостью, ДЦП, синдромом Дауна, олигофренией разной степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Прокуроры незамедлительно выехали на место, и, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили, что персонал Центра неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных детей.

Отмечается, что прокуроры были шокированы, увидев записи с камер видеонаблюдения.

"По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса (истязание) и для проведения расследования материалы уголовного дела направлены в управление полиции Актобе", - сообщили в областной прокуратуре.

Проводятся следственные действия.

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Без скидок на погодные условия
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Высокоточный аппарат для определения синтетических наркотиков появился в Казахстане
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Предпринимателей в Казахстане избавят от излишней опеки государства
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Происшествия
"Там всё схвачено, ты не докажешь": заявившего на ворующих …
Происшествия
Задержан начальник миграционной службы ДП Атырауской области
Происшествия
Пролежавшая 10 дней в коме роженица скончалась в Уральске
Происшествия
Человеческий фактор: что привело к крушению самолета Bek Ai…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]