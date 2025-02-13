Прокуроры встали на лыжи

В Северо-Казахстанской области завершился республиканский чемпионат по лыжным гонкам среди работников прокуратуры Казахстана, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проходили на лыжероллерной трассе поселка Борки, где 16 команд боролись за чемпионский титул. Прокурор области Кайрат Абдыханов подчеркнул, что это состязание не только пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, но и напоминает о важности единства и памяти о героях прошлого.