Промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов провел премьер

Правительство, Экономика
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Участники заседания обсудили вопросы налогообложения и таможенного контроля, экспорта нефти, увеличения площадей орошаемых земель, цифровизации и развития облачных технологий, привлечения иностранной рабочей силы, устранения излишних требований к бизнесу и ряд других.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Ход подготовки к 35-му пленарному заседанию Совета иностранных инвесторов, которое будет посвящено вопросам цифровой трансформации промышленности и транспортной сферы Казахстана, а также отчеты рабочих групп рассмотрели на промежуточном заседании Совета под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В рамках мероприятия участники также обсудили актуальные вопросы налогообложения и таможенного контроля, экспорта нефти, увеличения площадей орошаемых земель, цифровизации и развития облачных технологий, привлечения иностранной рабочей силы, устранения излишних требований к бизнесу и ряд других.

В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время Правительство активно работает над упрощением регуляторной политики и повышением инвестиционной привлекательности реального сектора экономики. Ведется разработка новых Налогового и Бюджетного кодексов, принимаются меры по дальнейшему снижению доли участия государства в экономике, демонополизации и борьбе с теневыми оборотами.

По его словам, в совокупности это положительно влияет на инвестиционный климат всей республики, что подтверждается конкретными цифрами: по итогам 9 месяцев 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 18% и превысил $22 млрд. В целом в прошлом году было запущено 46 крупных инвестпроектов с иностранным участием.

Вместе с тем премьер-министр добавил, что, вступая в новый этап своего развития, Казахстан нуждается в цифровой трансформации, чему уделяется пристальное внимание со стороны уполномоченных госорганов.

«Уже внесены системные поправки в законодательство по вопросам стимулирования инноваций и развития цифровизации. Проводится работа по созданию цифровой экосистемы промышленности, которая объединит всех участников, и реализации ряда других шагов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в рамках технологической модернизации к 2025 году в республике планируется подготовить не менее 100 тыс. высококлассных IT-специалистов. Параллельно будет проводиться работа по запуску сетей 5G и укреплению благоприятной деловой среды в IT-сфере.

Совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте РК. Его главная задача - разработка рекомендаций и предложений по определению основных направлений инвестиционной политики республики, улучшению инвестклимата и совершенствованию нормативно-правовой базы об инвестициях.

В настоящее время в состав совета входят руководители 32 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций, а также 9 наблюдателей с иностранной стороны.

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