Промоутер Головкина о бое в Казахстане: Еще ничего не подписано

Спорт
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Геннадий Головкин и его промоутер Том Леффлер прокомментировали предстоящий бой в Казахстане в июне, передает Kazpravda.kz.

"Собрать все пояса в среднем дивизионе – это моя мечта, моя цель. Билли Джо Сондерс – мой последний шаг для осуществления мечты. Конечно, я хочу этот бой. Надеюсь, что он пройдет в Казахстане", – сказал Головкин на пресс-конференции, которая прошла по итогам боя с Дэниэлом Джейкобсом.

В свою очередь промоутер Том Леффлер заявил, что переговоры на бой с Сондерсом и Канело не стоят на месте, прорабатываются все возможные варианты.

"Посмотрим, кто на самом деле хочет попасть в ринг вместе с ним", – заметил он.

Комментируя планируемый бой в Казахстане в июне, Леффлер сказал, что пока никаких договоренностей не подписано.

"В настоящее время ничего не запланировано. У меня были переговоры и с Golden Boy, и с представителями Казахстана, которые хотят, чтобы Головкин боролся там. Но пока ничего не подписано. Мы хотели посмотреть, что произойдет в поединке с Джейкобсом. Сейчас переговоры не завершены ни с Казахстаном, ни с Канело. Но на этой неделе я займусь этим вопросом, чтобы увидеть, что находится на столе (какие договоры – Прим.ред.). Мы не можем завершить переговоры с Канело, потому что ему предстоит бой в мае (против Хулио Сезара Чавеса-младшего). Но, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы организовать с ним бой", – пояснил промоутер.

Напомним, судьи отдали победу Геннадию Головкину в бое с Дэниэлом Джейкобсом. Казахстаней назвал своего оппонента лучшим из соперников, которые у него были.

После поединка стало известно о проведении следующего боя Головкина в Казахстане 17 июня.

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