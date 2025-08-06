Промышленную взрывчатку похищали на предприятии в Акмолинской области
В июле при координации прокуратуры, КНБ с МВД провели ряд оперативных мероприятий в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ
Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них 6 автоматов «Калашникова», 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, 7 обрезов, а также 6 гранат, 2 тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов.
«Кроме того, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. Изъято 20 кг взрывчатого вещества», - сообщили в КНБ.