Пропавшего 4-летнего мальчика ищет полиция Туркестана

Вечером 1 декабря в полицию города обратился местный житель и сообщил, что его сын вышел поиграть и не вернулся домой, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В поисках ребенка задействован весь личный состав полиции. На данный момент стражами порядка проводится комплексные поисковые работы, сообщает Polisia.kz.

Информация с приметами пропавшего мальчика вместе с фото направлены во все районы. На помощь пришли также волонтеры и местные жители.

Бахыт Айбар Алдиярович, 25.05.2019 года рождения. Его приметы: рост 60-65 см, волосы темно-коричневого цвета. Был одет в серую клетчатую рубашку, брюки коричневого цвета, на ногах черные галоши.

Полиция просит всех, кто видел пропавшего ребенка или владеет какой-либо информацией, незамедлительно позвонить в полицию по телефонам: 8-725-33-5-97-65, 8-725-33-97-40-94 или +77014596666, +77026376600, +77759962793, а также на 102.