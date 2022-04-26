Пропавшего студента колледжа нашли в Акмолинской области

Полицейские нашли пропавшего студента колледжа из Акмолинской области. Оказалось, что юноша уехал в родной город Степногорск, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий пропавшего 25 апреля студента колледжа села Красный Яр Виталия Садвакасова нашли в Степногорске. Сотрудники группы розыска отдела криминальной полиции УП Кокшетау при участии преподавателя студента и волонтеров установили местонахождение юноши во дворе многоэтажного дома микрорайона № 6 города. Молодой человек рассказал, что до населенного пункта добрался автостопом", - говорится в информации областного департамента полиции.

Ранее в полицию поступила информация от очевидцев, сообщивших, что видели парня, похожего на молодого человека из ориентировки в других микрорайонах Степногорска.

Напомним, что на поиски пропавшего несовершеннолетнего был ориентирован личный состав УП города Кокшетау, ПОП села

Красный Яр, приданные силы, общественность. Сотрудники полиции совместно с администрацией Агротехнического колледжа отработали дачные массивы, поселок Чайкино, территорию областного центра, район ж/д и автовокзала Кокшетау.

В настоящее время юноша находится с матерью, добавили в ДП региона.