Пропавшую гражданку Нигерии нашли в Алматы

В Алматы нашли пропавшую без вести 15-летнюю гражданку Нигерии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как рассказали в отделе полиции при УП Ауэзовского района, 15-летняя ученица одной из общеобразовательных школ города пропала в ночь на 12 сентября.

«Звонок на пульт 102 от мамы девочки поступил в 1:40. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры. С учетом того, что пропал несовершеннолетний ребенок, была создана специальная розыскная группа. Благо, девочка была найдена и передана своим родителям невредимой», – рассказал руководитель указанного подразделения Елнур Кудретбаев.

По словам спикера, в ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная. В Алматы она проживает с января 2021 года.