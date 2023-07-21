Прописные истины

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В подготовке визуальной информации орфографический словарь должен служить, как кодекс для юриста, считают члены языковой инспекции.

Каждый день, выходя из дома, в магазинах, поликлиниках, школах или в общественном транс­порте, мы, сами того не замечая, вглядываемся, вчитываемся в десятки и сотни различных баннеров, вывесок, табличек-предупреждений. Вот на дверях – традиционное «На себя». Вот только на казахском языке предупреждение написано с ошибкой – «Өзіне қарай», хотя вместо «н» должна быть «ң».

– Кажется, пара слов, одна неточность – такая мелочь. Но на таб­личку ежедневно смотрят сотни людей, запоминают, воспринимая как прописную истину. Не зря говорят: «Что написано пером, не вырубишь топором», – говорит кандидат филологических наук, терминолог, председатель областного общества «Қазақ тілі» Алтынбек Абдульманов. – Я считаю, что каждое написанное слово – сигнал для подсознания. Если мы живем в Казахстане, мы должны видеть казахский язык, чувствовать его, пропускать через себя.

Областное общество «Қазақ тілі» создано в 2012 году. С этого времени его члены совместно с представителями уполномоченного госоргана занимаются воп­росами наглядно-визуальной информации. На постоянной основе специалисты управления культуры, развития языков и архивного дела Западно-Казахстанской области совместно с представителями языковой инспекции оказывают методическую помощь организациям области разных форм собственности. Например, только с начала нынешнего года этой работой было охвачено свыше 450 учреж­дений, в том числе организации образования, где обучение ведется на казахском и русском языках, государственные поликлиники, торговые точки, юридические конторы, спортзалы и фитнес-клубы, объекты общественного питания.

– На 285 объектах выявлены нарушения правил размещения визуальной информации, несоответствие ее Закону «О языках в Республике Казахстан», по 255 даны рекомендации по исправлению ошибок и недочетов, в 30 случаях ошибки устранили на месте, – рассказывает главный специалист отдела ономастики и контроля визуальной информации областного управления культуры, развития языков и архивного дела Гулайым Ергалиева. – Многие предприниматели взаимодействуют с нами не первый год, знают, что мы разъясним, а при необходимости окажем помощь в проверке текс­тов, правильном размещении визуальной информации. Например, побывав в адвокатских и нотариальных конторах, мы выяснили, что в образцах документов на русском и казахском языках много разночтений. Будем их приводить в соответствие. Нарушения языковой политики выявляются не только в ходе оказания методической помощи на местах. С начала этого года в управление поступило 157 обращений, из них 34 – на горячую линию. По 42 обращениям уже проделана определенная работа над ошибками. Есть случаи, когда меню в кафе или ресторанах написано только на русском или в торговом доме категорично отказывались оказать услуги на государственном языке. Думаю, в последнем случае дело по большей части в человеческом факторе, а не в принципиальной позиции предпринимателя. Для представителей рекламных компаний проводятся семинары по разъяснению требований законодательства. Налажено взаимодействие инспекции и с районными отделами развития языков.

В рамках очередного планового мероприятия по оказанию методической помощи по соблюдению норм Закона «О языках в Респуб­лике Казахстан» мониторинговая группа прошлась по частным медицинским центрам и аптекам Уральска. О понимании важности расширения сферы применения государственного языка говорит и тот факт, что большой интерес проявляется к обучающим курсам, организуемым управлением на бесплатной основе.

В числе выявленных нарушений – отсутствие табличек на государственном языке, орфо­графические ошибки.

– Случаи нарушений единичные, уверен, что руководство медорганизаций учтет наши замечания и исправит недочеты, – прокомментировал итоги Алтынбек Абуталиевич.

Для филолога выявление ошибок на баннерах, вывесках – обычное дело, не ограничивающееся рамками плановых мероприятий языковой инспекции. И каждый раз, видя ошибку, он указывает на нее ответственному лицу данной организации, подсказывает, как будет правильно.

– В подготовке визуальной информации словарь должен служить, как кодекс для юриста. Меняются правила, орфографические словари перевыпус­каются. Например, с 2007 года правильно писать «аяқкиім», «баскиім», но на вывесках торговых точек мы до сих пор встречаем надписи в два слова или через дефис. Не обращают на эти новшества внимания порой даже те, кто работает с языком. Сейчас не все онлайн-переводчики воспринимают правильное написание этих слов. Или, к примеру, терминологической комиссией утвержден перевод слова «договор» – «шарт». Некоторые делопроизводители используют слово «келсімшарт», хотя его точный перевод – конт­ракт. Часто люди не знают норм закона о языках, что информация на государственном языке дается слева или сверху, справа или снизу – на русском. Каждая надпись должна дублироваться и нести одинаковую смысловую нагрузку. Особенно часто разночтения встречаются в сфере рекламы, которая строится на игре слов. Но при переводе иногда смысл сказанного вооб­ще теряется. Большую роль играет лингвокультурное восприятие – когда видишь интерес­ные вывески с национальным колоритом, например, название кафе «Баур­сак», становится теп­лее на серд­це. Ведь слово – не просто звук, а элемент души народа. Последние три-четыре года наблюдаю, что люди чувствуют дух государст­венности, важность языка. Главное – внед­рение государственного языка нельзя оставлять без контроля. Эта сфера требует пристального внимания, гражданского позитива и систематической работы.

#қазақ тілі #изучение #государственный язык #языковая инспекция #словарь

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