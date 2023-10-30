Пропускной режим дороги "Медеу - Шымбулак" установили в Алматы

Транспорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Режим будет действовать до 1 декабря

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В связи с проведением работ по ликвидации последствий камнепада, установлен пропускной режим въезда по автодороге «Медеу - Шымбулак», сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на акимат Алматы.

До запуска канатной дороги 1 ноября въезд будет доступен для водителей электромобилей и такси, а также для пешеходов в следующие часы: до 09.00, с 12.00 до 14.30 и после 18.00.

После запуска канатной дороги (с 1 ноября) въезд будет разрешён для водителей электромобилей и такси до 09.00 и после 18.00 часов. В период с 13.00 до 14.00 только въезд разрешен для специального транспорта технических служб. При этом, пеший проход будет доступен по студенческой тропе.

Установленный график ограничения движения продлится до 1 декабря. Об его изменении будет сообщено дополнительно.

Напомним, что с 25 октября начались работы по ликвидации последствий камнепада на дороге «Медеу - Шымбулак». В рамках проекта проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров).

Основные виды работ (бурение и укрепление склонов) запланированы на следующий год. Кроме того, весной 2024 года планируется проведение работ по строительству ливневой системы и ремонту дорожного полотна, добавили в акимате.

 

#акимат #режим #Медеу #пропуск #Шымбулак

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