Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана

Министр обороны Руслан Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, объяснил просьбы военнослужащих срочной службы к родным прислать деньги на продукты потребностями растущего организма, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Растущий организм у солдат. В 18-19 лет требуется много калорий, даже те же сладости. У нас на территории частей есть магазины. Солдат имеет право купить что-то", – сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос.

Также Руслан Жаксылыков прокомментировал обязанность военнослужащих производить уборку в казармах.

"Это обязанность каждого военнослужащего, потому что есть такое определение – ведение ротного хозяйства и поддержание санитарно-эпидемиологических норм. Вы же каждый день умываетесь, каждый день в своем доме наводите порядок, протираете пыль. Вы в своем доме чувствуете себя рабом?" – сказал министр.

Также он добавил, что в данное время идет пересмотр программы боевой подготовки в армии.

"Это пойдет на повышение профессионализации и качественного уровня всех военнослужащих, не только солдат срочной службы, но и солдат по контракту, офицерского состава. Сейчас мы проводим тестирование, идет летний период обучения, который у нас начался буквально с 1 июня. Мною поставлена задача по интенсификации программ боевой подготовки. У солдат срочной службы практически времени уже нет на выполнение хозяйственных задач, включая мытье полов", – сказал министр и добавил, что в армии солдаты картошку не чистят и посуду за собой не моют.

"Для этих целей у нас есть компании, которые выигрывают тендера и обеспечивают наших военнослужащих", – пояснил министр.