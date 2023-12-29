Просроченные лекарства использовались в детских лагерях Акмолинской области

Прокуратура Акмолинской области проверила государственные и частные детские лагеря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Выявлено свыше 400 нарушений, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, в сферах здравоохранения, образования.

Ранее в детских лагерях прокуроры нашли спиртные напитки, самогонный аппарат, пневматическую винтовку, крысиный яд, хранившийся вместе с едой, различные запрещенные предметы.

«В двух детских лагерях Бурабайского района у поваров обнаружен стафилококк, в пробах еды найдена кишечная палочка. У трех частных лагерей курортной зоны «Бурабай» отсутствовала лицензия на оказание медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств, при этом районная больница находится от него в 40 км. В целом в большинстве учреждений выявлены неудовлетворительные условия проживания. А приведенные примеры не единичны», – констатировали в надзорном органе.

По нарушениям в уполномоченные органы внесены акты надзора: 40 человек привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, наложены миллионные штрафы, работа двух детских лагерей приостановлена.

Кроме того, к адмответственности привлечена руководитель частного лагеря, которая препятствовала проверяющим прокурорам, подытожили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратура внесла предложения по организации детского отдыха, разработан план устранения нарушений.