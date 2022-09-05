Казахстанцы "завалили" одеждой пострадавших от пожаров в Костанайской области

Пострадавшим от пожаров в Костанайской области просят присылать продукты питания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сбор гуманитарной помощи продолжается. Вместе с тем из работающих на месте штабов поступает информация, что собранных и привезенных людьми вещей достаточно. Сбор вещей пока приостановлен. Сейчас в приоритете продукты питания, вещи первой необходимости и средства гигиены. Пункт сбора в поселке Карабалык находится в спортзале школы №2 имени Абая возле пожарной части, а второй пункт на выезде – кемпинг. Там наш предприниматель выделил склад", – рассказал житель Карабалыкского района.

Аналогичную просьбу озвучила и волонтер штаба, где принимается гуманитарная помощь со всего Казахстана для погорельцев. Поблагодарив казахстанцев за помощь, она сообщила, что вещами пострадавшие обеспечены.

В республиканском Координационном центре волонтеров отметили, что занимаются координацией волонтеров в каждой области.

"Мы повсеместно сообщаем, что гуманитарная помощь уже оказана в полной мере. Сейчас принимаются средства в помощь пострадавшим на счет Общественного фонда "Қайырымдылық KZ", созданного для недопущения фактов мошенничества", – проинформировали здесь.

Данные единого общественного фонда "Қайырымдылық KZ":

• БИН 220640046689

• ИИК KZ82601 A22100 1568 401

• АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

• Кбе 18

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами в Костанайской области ЦПГИ совместно с республиканским фронт-офисом Birgemiz и Национальной волонтерской сетью организовал работу республиканского координационного центра волонтеров.

Для оказания помощи казахстанцы могут обращаться по следующим номерам: +77778097007, +77087064242, +77018963227.

Также работает Telegram-чат @eriktiler_kaz.