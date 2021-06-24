Протащил по дороге друга водитель в Туркестане

Полицейские Туркестанской области выявили водителя, машиной протащившего по земле своего друга, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
Во время очередного мониторинга на странице одного из пользователей Instаgram полицейские обнаружили видеозапись, где неизвестные на автомашине "ВАЗ-2114" волокли по дороге своего знакомого и сняли все происходящее на видео.
Сотрудники полиции оперативно приступили к розыскным мероприятиям для задержания водителя, причастного к нарушению ПДД.
Установлено, что инцидент произошел на одной из улиц города Туркестан. Нарушители были задержаны. Водитель оказался жителем города Туркестана, а его знакомые - из города Тараза.
"В отношении молодого человека составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 593 ч. 1 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" и 606 ч. 1 "Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки".
В свою очередь, правонарушители раскаялись с содеянном, принесли свои извинения и заверили, что впредь не будут совершать подобных нарушений ПДД.