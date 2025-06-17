Против экономических правонарушений

Закон и Порядок
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Акмолинском областном департаменте экономических расследований за пять месяцев этого года выявили 16 правонарушений.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из ярких эпизодов – пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп уже в местах не столь отдаленных, в отношении третьей продолжается досудебное расследование.

В июне сотрудники департамента «накрыли» подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Конфисковано 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химичес­кие концентраты. Продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами, в 2024 году пресечена деятельность подразделений BuyersUnion, S-Group, Lemon и «Асар Баспана», ликвидированы финансовые схемы Charoit и «Лайм Академия». Еще одна задача – борьба с незаконным оборотом криптовалюты. Так, зафиксировано два случая незаконных операций с объе­мом более 800 млн тенге. Еще одно дело на 186 млн направлено в суд.

#Акмолинская область #брифинг #департамент экономических преступлений

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