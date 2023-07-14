Ненужный документ требовали у подростков для посадки на поезд в Казахстане

Главная транспортная прокуратура опротестовала приказ, требовавший иметь 2 нотариально заверенных документа самостоятельно передвигающимся на поезде подросткам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГТП.

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Транспортная прокуратура опротестовала приказ министра по инвестициям и развитию 2015 года по правилам перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

«По этим правилам дети от 15 лет и старше могли самостоятельно воспользоваться услугами нацкомпании «Қазақстан темір жолы», только имея письменное согласие и доверенность от законного представителя, заверенные нотариально.

Норма не учитывала, что по Гражданскому кодексу и Закону РК «О нотариате» удостоверение «согласия» является отдельным нотариальным действием и не требует оформления еще одного документа в виде доверенности», – обосновали в транспортной прокуратуре.

Между тем надзорный орган выявил случаи, когда проводники по этим правилам не допускали в поезд детей либо снимали их с поезда по дороге.

На сегодня Министерство индустрии и инфраструктурного развития полностью удовлетворило протест прокуратуры. У детей от 15 лет при посадке в вагон будут требовать только нотариально удостоверенное согласие.