По инициативе областного Совета матерей региональной Ассамблеи народа Казахстана в рамках проекта «Салауатты сана» в Таразе запущена акция «Барыңды бағала», направленная на борьбу с вандализмом.

фото предоставлено КГУ «Қоғамдық келісім»

Как отметила председатель Совета матерей Эльмира Мырза-Гали, к сожалению, в стране не исключено незаметное уничтожение всего – от общественного имущества до тысячелетнего культурного наследия. Она считает, что каждый граж­данин цивилизованной страны должен защищать имущество общества, как свое, и надеется, что этот призыв найдет отклик у казахстанцев.

Ее поддерживают председатель Совета аксакалов Аскарбек Сейлхан, заместитель председателя Совета матерей Сара Даузова, руководитель Совета этномедиации Абдурахман Зайнутдинов.

Они подчеркивают, что нельзя молчать, когда наносится вред культурно-историческим памятникам и сакральным местам, важно выступать против жестокого и умышленного уничтожения общественных ценностей. И потому так актуальна сегодня реализация концепции «Адал азамат», взывающей к самым благородным личным качест­вам человека.

Руководитель Областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Сауран Калиев сообщил, что сегодня в аулиеатинском крае большая часть из почти 500 историко-культурных памятников находится на грани исчезновения.

В течение года во всех районах области для учащихся будут организованы экскурсии по знаковым местам родного края, чтобы они больше узнали о богатом историко-культурном наследии страны.

Также в рамках Года рабочих профессий молодежь посетит мастерские скульпторов и предприятия, где создаются малые архитектурные формы, наиболее часто подверженные вандализму. Совместно с правоохранительными органами предусмотрены информационные уроки.

Среди старшеклассников и студентов колледжей пройдет конкурс на лучшее эссе на темы «Атыңды жер өртеп шығарма!» и «Қолда бардың қадірін біл!».