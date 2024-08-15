Процедуру подготовки к плановой госпитализации упростили в Казахстане

Стандартизация и оптимизация диагностических процедур направлена на минимизацию ненужных затрат и снижения карманных расходов населения

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В целях повышения доступности медицинской помощи в поликлиниках и стационарах Минздравом проведена оптимизация диагностических процедур в соответствии с международными стандартами, сообщает Kazpravda.kz

Согласно новому стандарту в общем перечне определили 13 основных исследований, которые необходимы для лечения больных соматического профиля в стационарных условиях.

Кроме того, срок действия результатов ряда лабораторных инструментальных исследований продлен с 10 дней до 14 дней, с 1 до 6 месяцев, что значительно упрощает процесс подготовки к госпитализации.

В ведомстве отметили, что стандартизация и оптимизация диагностических процедур направлена на минимизацию ненужных затрат и снижения карманных расходов населения, позволяет рационально использовать медицинские ресурсы и уменьшить нагрузку на пациентов.