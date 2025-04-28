Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С каждым годом, подмывая берег, река Урал все ближе подходит к жилым постройкам нескольких улиц областного центра. На улице Затон имени Чапаева есть дома, от которых до яра остались считанные метры. Прошлой весной при очередном обвале здесь вода смыла хозяйственную постройку. В связи с этим руководство города начало процесс реквизиции – принудительного возмездного изъятия у собственника органами государственной власти имущества в собственность или во временное пользование государства.

По словам заместителя акима Уральска Жандоса Дуйсенгалиева, решение о реквизиции уже подписано. Создана комиссия, члены которой выезжали на место, проводили беседы с домовладельцами.

– Отделом ЖКХ заключаются договоры с оценочными компаниями, имеющими лицензии. Эти компании будут оценивать недвижимое имущество: земельные участки, дома, хозпостройки. На основании определенной оценщиками суммы будем изымать имущество. Средства будут выделяться с резерва городского бюджета, – прокомментировал Жандос Дуйсенгалиев. – В первую очередь пройдет оценка 5-6 домов, по которым необходимо завершить процедуру до конца лета. Реквизиция тех домов, которые находятся чуть дальше от яра, на расстоянии 20-30 метров, пройдет в следующие годы. Если домовладельцы не согласятся с определенной суммой, у них есть право оспорить это в суде. Кроме того они самостоятельно могут привлечь независимых экспертов – оценочную компанию, имеющую лицензию.

В акимате согласились, что в основном дома, подлежащие реквизиции, старые, участки из-за местоположения также не будут дотягивать до рыночной стоимости. Поэтому будет рассматриваться вопрос предоставления жилья из жилого фонда.

Мнение на этот счет самих жителей разное. Некоторые вспомнили, что лет 10-15 назад городские власти начали принимать меры в этом направлении, но после приостановили. В основном, жители понимают все риски ситуации. Руководство города считает, что сегодня эти работы откладывать уже не стоит.

Предотвратить обрушение берега на этом участке могли бы и берегоукрепительные работы. Но это процесс долгий и дорогой, на который потребуются миллиарды тенге.