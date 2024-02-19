200-дневный пожар на скважине в Мангистау: экологи завершили проверку

9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине №303 месторождения "Каратурун Южный", загорелся природный газ. Горение было ликвидировано 25 декабря.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Департамент экологии по Мангистауской области завершил внеплановую проверку в отношении ТОО «Бузачи Нефть» по факту горения скважины на месторождении Каратурун, передает Kazpravda.kz

Напомним, 9 июня 2023 года при поднятии бурильной трубы на скважине №303, произошло возгорание природного газа, оно шло на протяжении 200 суток. Ожидалось, что работы по тушению займут 20 дней. На пятые сутки аким области Нурлан Ногаев провел экстренное совещание по пожару на скважине в Мангистау.

Специалисты департамента экологии неоднократно проводили замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ, результаты которых показали их превышение, в том числе по метану.

Спустя несколько месяцев, 25 декабря 2023 года, горение на скважине потушено.

– В январе текущего года департамент экологии открыл внеплановую проверку, которая выявила нарушения требований экологического законодательства. Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг. Согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года, – сообщили в департаменте.

По итогам проверки предприятию выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба, а также соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду.

Составлено 4 административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге, добавили в ведомстве.