После праздника более 30 человек обратились за медицинской помощью, 20 из них – госпитализированы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди тех, кто получил отравление – пожилые люди, 8-летний мальчик и беременная девушка. О ситуации рассказала невеста – павлодарка Азиза Исабай. Со слов девушки, мероприятие проходило 7 июня в ресторане по улице Чокина.

– После этого заболели люди. У них поднялась температура под 40, диарея, рвота. Это однозначно питание ресторана. Это не фрукты, не соки и не пироги, потому что их ели дети. А у нас болеют взрослые, которые ели салаты, – рассказала в своем видеообращении Азиза Исабай. – Врачи сказали, что это подозрение на сальмонеллез.

Случай массового отравления подтвердили в службе скорой помощи.

– 8 июня с симптомами отравления обратились 33 человека, в их числе – одна беременная женщина и один ребенок. 26 взрослых пациентов были доставлены в стационар, ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. У всех пациентов диагностировано пищевое отравление средней степени тяжести, пациентов в тяжелом состоянии нет. Сегодня за помощью обратился еще один пациент, который указал, что был на свадебном мероприятии в том же ресторане, что и все остальные пациенты, – сообщили в службе «103».

Позднее число госпитализированных увеличилось до 20 человек – об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. К санитарным врачам информация о массовом отравлении поступила по линии «скорой помощи», после чего сразу же были начаты противоэпидемические мероприятия и открыта проверка в ресторане – отобраны пробы воды, продуктов, сырья, смывы с оборудования и инвентаря, обследован персонал на носительство дизентерии, сальмонеллеза и стафилококка. Дома у пострадавших также отобрали остатки блюд, которые в качестве саркыта гости принесли с мероприятия.

– Ресторан работал без разрешительного документа – здесь отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии. Это объект высокой эпидемической значимости – в ресторанах вместимостью более 50 мест такой документ должен быть обязательно. В связи с чем 8 июня было вынесено постановление о запрещении деятельности объекта общественного питания до получения им положительного заключения. Были выявлены и другие грубые нарушения содержания объекта, хранения пищевой продукции. Отстранены от работы семь сотрудников за отсутствие медосмотра, – пояснила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Гульнара Акылбекова.

Между тем, пострадавшие сообщают о том, что в день проверки в ресторане проходил еще один банкет, где также пострадали люди.

По словам Гульнары Акылбековой, результаты эпидрасследования будут направлены в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного производства.

Напомним, что в прошлом году в Павлодарской области было два случая массовых отравлений в общепите. В том числе в Экибастузе после посещения ресторана в медицинские учреждения Астаны, Караганды, Павлодара и Экибастуза с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 человек. Тогда приговором суда владельцу заведения назначили год ограничения свободы и запретили заниматься деятельностью в сфере общественного питания, кроме того, обязали выплатить потерпевшим 5,3 млн тенге.