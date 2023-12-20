Прямая трансляция матча Румыния – Казахстан в отборе ЧМ-2024 по футзалу

В среду, 20 декабря, в Бухаресте пройдет заключительный матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором сборная Румынии примет команду Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба КФФ

Прямая трансляция матча Румыния – Казахстан начнется в 23:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Напомним, сборная Казахстана досрочно гарантировала себе выход на ЧМ-2024: в пяти матчах подопечные Рикардо Кака набрали 15 очков и заняли 1-е место в группе. В группе А Казахстан дважды обыграл Нидерланды (2:0, 2:0) и Азербайджан (4:2, 3:2) и победил в первом матче Румынию (4:3).

Что касается сборной Румынии, то у нее перед последней игрой – 8 очков, и она все еще имеет шансы попасть на чемпионат мира: для этого ей необходимо стать одной из четырех лучших команд, занявших вторые места в своих группах.



