Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан

Прямые пассажирские рейсы планируются по маршрутам Алматы – Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы – Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737.

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Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сообщил о запуске прямого авиасообщения в Пакистан, передает Kazpravda.kz.

По информации комитета, в городе Исламабад под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина с участием государственных органов и организаций состоялось 11-е заседание по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном.

В рамках заседания председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев встретился с генеральным директором Управления гражданской авиации Пакистана Хаканом Муртазой.

По итогам встречи было подписано соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана. На основе достигнутых договоренностей казахстанская авикомпания «SCAT» планирует открыть прямые пассажирские рейсы по маршрутам Алматы – Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы – Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737, начиная с марта 2023 года.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами, добавили в ведомстве.