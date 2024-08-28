Прямые рейсы в Нью-Йорк планируют открыть из Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялись переговоры между Министерством транспорта РК и Федеральной авиационной администрацией США (FAA) по открытию рейсов в американский мегаполис, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

В рамках визита министра транспорта Республики Казахстан Марата Карабаева в Монреаль (Канада) для участия в 14-й Аэронавигационной конференции (AN-Conf/14) ИКАО проведена встреча с руководством Федеральной авиационной администрации США (FAA). В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота.

Таким образом, планируется запустить прямой рейс в США в конце 2025 года. Ожидается, что рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (как минимум).

Параллельно в период с 26 по 30 августа т.г. в Астане экспертами FAA начата работа по предварительной оценке безопасности полетов (IASA) для получения Категории 1 (CAT1), необходимой для запуска прямого авиасообщения между РК и США, добавили в министерстве.