Птицефабрика горела в Шымкенте

В Шымкенте в жилом массиве Кызылжар произошел пожар на птицефабрике. Загорелся склад, где хранилась готовая продукция, картонные коробки и лотки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Общая площадь склада 1701 кв.м. Площадь пожара составила 288 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

«На место происшествия по вызову №2 БИС выезжали 12 единиц техники и 65 сотрудников Службы пожаротушения ДЧС Шымкента, бригада филиала ЦМК, 3 водовоза местных исполнительных органов«, — сообщили в ДЧС Шымкента.