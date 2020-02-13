Пункты пропуска на границе с Россией реконструируют до 2025 года в Казахстане

До 2025 года на казахстанско-российской границе Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК планируется модернизация 27 пунктов пропуска. Реализовать проект предполагается в пять этапов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что на границе Казахстана и России на сегодняшний день существует 30 пунктов пропуска, 17 из которых многосторонние, 13 – двусторонние. Комиссия в составе представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Пограничной службы Комитета национальной безопасности провела оценку технического состояния существующих пунктов пропуска. По итогам осмотра с учетом загруженности и пропускной способности она определила 27 пунктов пропуска, требующих реконструкции.
"Таким образом, пункты пропуска "Сырым", "Таскала", "Косак", "Урлютобе", "Жана жол", "Алимбет", "Каракога", "Шаган", "Курмангазы", "Убе", "Щарбакты", "Кызылжар", "Кайрак", "Ауыл", "Бидаик", "Жаныбек", "Аксай", "Кондыбай", "Аят", "Акбалшык", "Найза", "Жезкент", "Коянбай", "Байтанат", "Амангельды", "Убаган" и "Желкуар" будут поэтапно модернизированы до 2025 года", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, на прошедшем в ноябре прошлого года Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России была подписана Программа совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством транспорта РФ по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе. Согласно документу, предусмотрено проведение анализа состояния существующих пунктов пропуска и разработка Дорожной карты по развитию пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период с 2020 по 2025 годы.
Сообщается, что на границе Казахстана и России на сегодняшний день существует 30 пунктов пропуска, 17 из которых многосторонние, 13 – двусторонние. Комиссия в составе представителей Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Пограничной службы Комитета национальной безопасности провела оценку технического состояния существующих пунктов пропуска. По итогам осмотра с учетом загруженности и пропускной способности она определила 27 пунктов пропуска, требующих реконструкции.
"Таким образом, пункты пропуска "Сырым", "Таскала", "Косак", "Урлютобе", "Жана жол", "Алимбет", "Каракога", "Шаган", "Курмангазы", "Убе", "Щарбакты", "Кызылжар", "Кайрак", "Ауыл", "Бидаик", "Жаныбек", "Аксай", "Кондыбай", "Аят", "Акбалшык", "Найза", "Жезкент", "Коянбай", "Байтанат", "Амангельды", "Убаган" и "Желкуар" будут поэтапно модернизированы до 2025 года", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, на прошедшем в ноябре прошлого года Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России была подписана Программа совместных действий между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством транспорта РФ по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе. Согласно документу, предусмотрено проведение анализа состояния существующих пунктов пропуска и разработка Дорожной карты по развитию пунктов пропуска через казахстанско-российскую государственную границу на период с 2020 по 2025 годы.