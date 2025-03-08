Пусть будет тепло в вашем доме

Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения в форме обмена письмами к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций от 14 февраля 2024 года
Дарите женщинам цветы!
Указ Президента Республики Казахстан О награждении медалью «Ерлігі үшін» Абдраима М. С.
Закон Республики Казахстан О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF), и Организацией Объединенных Наций
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Переговоры США и Украины провалились
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Спешите делать добрые дела!
В Бурабае расцвели тюльпаны
Эдуард Ким завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
Skype объявил, что прекращает работу в мае
Токаев поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан
Завершился обучающий курс четвертого потока Школы аналитики при Сенате
Укреплять веру в добро
Глава государства поздравил соотечественников с Днем благодарности
Избитый хулиганами мальчик из Семея отныне сможет постоять за себя
BI Group и BAZIS занизили налогооблагаемые доходы на 16,5 млрд тенге
В молитвах о благоденствии
Протянуть руку помощи
Состоялось открытие юбилейного года Ассамблеи народа Казахстана
День гражданской обороны: выставка техники прошла в Усть-Каменогорске
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто