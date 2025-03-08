Пусть будет тепло в вашем доме

– У нас нет плохой погоды, мы всегда в форме и всегда готовы к работе, – говорит бригадир участка теплоизоляции, изолировщица 6-го разряда Светлана Асаинова. – Из семи участков отдела теплосетей предприятия тепловодоснабжения Жезказгана (ПТВС) лишь наша бригада состоит из девушек-красавиц. Двенадцать дам работают под руководством бессменного начальника Петра Малышко.

Многие сотрудницы работают здесь уже не одно десятилетие, как и сама Светлана Айткуловна, которая пришла на участок ПТВС в 1996 году. Тогда ей исполнился 21 год. Оглянуться не успела, а в этом году уже юбилей – 50-летие. В свое время она получила специальность теплотехника в колледже.

– Мы все – мамы, есть даже матери-героини, – рассказывает она. – Коллектив у нас очень дружный, атмосфера – теплая, можно сказать – семейная. Наш руководитель Петр Малышко – золотой человек, он нас понимает, поддерживает. Мы тоже его по-своему оберегаем, не даем расстраиваться и добросовестно работаем.

Работа женской бригады только на словах кажется прос­той – в ее задачи входит в том числе изолирование магистральных и внутригородских сетей после основных и текущих ремонтов. Процесс трудоемкий. Бывает, что приходится выполнять работу на высоте.

– Мы никогда не считали километраж труб магистралей и сетей, – рассказывает Светлана Асаинова. – Весь город Жезказган находится в зоне нашей ответственности, кроме частного сектора. Работаем звеньями, чтобы было легче. Если на высоте трубы утепляем, то каждые час-два меняемся.

Работы хватает, признается она. Нередко и в выходные вызывают, если, к примеру, нужно изолировать трубы после устранения порыва. Ответственность большая, ведь зимой без утепления теплотрасса может перемерзнуть.

– Современные материалы более совершенны, чем те, что использовались 20–30 лет назад. Работаем с изовером, стекло­пластиком, – рассказывает Светлана Асаинова. – Удобно, но все же работа нелегкая, есть вредность, которую компенсируют доплатами в пенсионный фонд и молоком.

В прежние времена изолировщицы работали со стекловатой, прошивной ватой, от которых хлопчатобумажные рукавицы не защищали. Но кто замечал такие трудности? Бывало, кололись, но привыкали и работали дальше.

– Как нас только не называли, – смеется Светлана Асаинова. – Сначала «ежиками» из-за колючих рукавиц, потом «блестящими» прозвали. После работы в служебный автобус сядешь, а в лучах солн­ца вокруг тебя стеклянные частицы роятся, все блестит, мерцает. Красиво, конечно, но колется. А сейчас за нами детвора во дворах гоняется, радуются, думают, что мы черепашки-ниндзя.

Спецодежда женской бригады состоит из двух цветов – сине-белого и оранжевого. Работа пыльная, так что дамам выдают респираторы. В них трудиться не очень удобно, поэтому многие изолировщицы заменяют респираторы на платки. В сочетании со спецовкой женщины и вправду выглядят как персонажи популярного мультфильма.

– Труд, конечно, оплачивается, но хотелось бы большей зарплаты, – признается бригадир участка теплоизоляции. – Да, есть предприя­тия, где платят лучше, но уходить туда никто не хочет. Мы сдружились, и работа нравится. Кстати, на нашем предприятии есть хорошая традиция – отмечать начало и окончание отопительного сезона. Добросовестных премируют. Наш начальник всегда нас поощряет, ведь мы действительно трудимся на совесть.

Многолетний опыт – преимущество сотрудниц участка теплоизоляции, у которых есть свой принцип: делать все тщательно, аккуратно и... красиво.

– Считаю, то, что мы делаем, нельзя оценить только деньгами, – подчеркивает Светлана Асаинова. – Все мы очень ответственны, ведь живем в одном городе и хотим, чтобы у наших земляков дома всегда было тепло.

Дружный коллектив любит чаепития, отмечать вместе праздники, дни рождения. В прошлом году на Наурыз женская бригада угощала коллег баурсаками. Премию за кулинарные достижения не дали, но вкусную выпечку коллеги не уставали нахваливать.

– Бывает трудно, когда теп­лотрасса в воде, ноги промокают, мерзнут, – говорит Светлана Асаинова. – Не каждый может выдержать, но наша дружба, теплые отношения гораздо ценнее.