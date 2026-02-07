Фото: пресс-служба городского акимата

Проект направлен на развитие экологической культуры у детей, формирование ответственного отношения к окружающей среде, развитие цифровых творческих навыков. В нем участвуют воспитанники старших и предшкольных групп, их родители и педагоги 30 дошкольных организаций города. Работы юных экологов можно увидеть в яслях-саде № 84 Алатауского района Алматы.

По словам заместителя руководителя управления образования Бибигуль Малгаждаровой, экотренд все активнее используется в воспитании детей, которых через игру учат беречь природу. Сортировка и повторное использование отходов позволяют им по-новому взглянуть на окружающий мир.

Во время челленджа дети сажают семена лука, ухаживают за комнатными растениями, изучают технологию получения пульпы из бумаги и извлечения целлюлозы или волокон из камыша, учатся предоставлять вторую жизнь бытовым отходам (пластик, крышки от бутылок, картон), проводят опыты с водой, изучают водо- и энергосберегаю­щие технологии.