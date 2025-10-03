Фото: акимат Астаны

Новое общественное пространство открыли под мостом в столичном Триатлон парке. Здесь обустроили универсальную спортивную площадку, воркаут-зону, тренажеры и специальный участок для занятий йогой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Как отметил руководитель отдела благоустройства акимата района Алматы Данияр Кожахметов, под мостом оборудованы сразу несколько функциональных зон. Это универсальная площадка для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, а также тренажеры с повышенной нагрузкой. Особое внимание уделили любителям йоги: здесь создана отдельная площадка с мягким покрытием, что позволяет заниматься с комфортом и безопасностью.

«Раньше на этом месте не было ничего, это была пустующая территория. Теперь мы превратили ее в полноценное пространство для массового спорта. Установленные тренажеры — антивандальные, доставленные по спецзаказу. Подобных решений в Астане еще нет, это уникальное место. На реализацию проекта ушло полтора месяца, мы ждали специальную поставку оборудования. В дальнейшем планируем проводить здесь как спортивные, так и культурные мероприятия», — отметил Данияр Кожахметов.

Для жителей столицы появление нового пространства стало приятным событием. Гости мероприятия отметили, что такие проекты делают город удобнее, создают условия для развития массового спорта и формируют культуру активного досуга. По словам посетителей, площадка удачно вписалась в атмосферу Триатлон парка, где традиционно собираются любители активного отдыха в любое время года.

Объект задуман не только как спортивная зона, но и как площадка для проведения культурных мероприятий, мастер-классов и встреч.