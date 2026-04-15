Путь ученого и дипломата

Образование
8
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Казахстанско-Британском техническом университете состоялось заседание круглого стола, посвященное выдающемуся государственному и общест­венному деятелю, ученому, дипломату, док­тору филологических наук Адилю Ахмету. В мае ему исполняется 85 лет.

фото Юрия Беккера

Мероприятие стало важным событием, направленным на осмысление роли личности в формировании интеллектуальной среды, на сохранение преемственности научных традиций и укрепление ценнос­тей образования как ключевого драйвера развития общества. К участию в нем были приглашены представители академического сообщества, студенты, выпускники и все заинтересованные лица.

Обращаясь к участникам заседания, ректор – председатель правления АО «КБТУ» Маратбек Габдуллин отметил, что Адиль Курманжанович заложил прочный фундамент развития вуза. Он не только выдающийся государственный деятель, ученый, но и личность с широчайшим кругозором и глубоким мышлением.

– И сегодня, несмотря на почтенный возраст, вы продолжаете вносить вклад в нау­ку, остаетесь вовлеченным в ее развитие, переживаете за будущее университета и молодежи. Это говорит о высокой преданности своему делу, – подчеркнул Маратбек Габдуллин, обращаясь к Адилю Ахмету.

Слова благодарности в адрес виновника мероприятия высказали и другие его соратники и коллеги. Как отмечалось, Адиль Ахмет – личность национального масштаба, внесшая значительный вклад в развитие системы высшего образования, международных отношений и государственной политики. Он – автор фундаментальных исследований, включая работу «Табу и эвфемизмы в тюркских языках».

Его профессиональный путь охватывает ключевые этапы становления независимого Казахстана. В свое время Адиль Ахмет занимал пост первого вице-министра иностранных дел, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великобритании.

Особую значимость для КБТУ представляет его деятельность как основателя и первого ректора университета, а также проректора по международному сотрудничеству. Он заложил фундамент международного парт­нерства и стратегического развития вуза. Его работа отмечена высокими государственными и международными наградами, включая орден «Құрмет» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

В ходе заседания были представлены доклады о научном наследии академика, прошла сессия вопросов и ответов, состоя­лась торжественная церемония присвое­ния Адилю Ахмету звания почетного профессора КБТУ.

#юбилей #круглый стол #КБТУ #Адиль Ахмет

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Киберпреступность: остановить и одолеть
А горы здесь будут чистыми
В центре внимания – человеческий капитал
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В краю металлургов
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Открытие Детского научного музея Алматы обсудили в Сингапуре
179 тыс. человек сдали мартовское ЕНТ
Новую модель аттестации педагогов готовят в Казахстане
За молодого математика борются ведущие британские вузы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]