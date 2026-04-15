Мероприятие стало важным событием, направленным на осмысление роли личности в формировании интеллектуальной среды, на сохранение преемственности научных традиций и укрепление ценнос­тей образования как ключевого драйвера развития общества. К участию в нем были приглашены представители академического сообщества, студенты, выпускники и все заинтересованные лица.

Обращаясь к участникам заседания, ректор – председатель правления АО «КБТУ» Маратбек Габдуллин отметил, что Адиль Курманжанович заложил прочный фундамент развития вуза. Он не только выдающийся государственный деятель, ученый, но и личность с широчайшим кругозором и глубоким мышлением.

– И сегодня, несмотря на почтенный возраст, вы продолжаете вносить вклад в нау­ку, остаетесь вовлеченным в ее развитие, переживаете за будущее университета и молодежи. Это говорит о высокой преданности своему делу, – подчеркнул Маратбек Габдуллин, обращаясь к Адилю Ахмету.

Слова благодарности в адрес виновника мероприятия высказали и другие его соратники и коллеги. Как отмечалось, Адиль Ахмет – личность национального масштаба, внесшая значительный вклад в развитие системы высшего образования, международных отношений и государственной политики. Он – автор фундаментальных исследований, включая работу «Табу и эвфемизмы в тюркских языках».

Его профессиональный путь охватывает ключевые этапы становления независимого Казахстана. В свое время Адиль Ахмет занимал пост первого вице-министра иностранных дел, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Великобритании.

Особую значимость для КБТУ представляет его деятельность как основателя и первого ректора университета, а также проректора по международному сотрудничеству. Он заложил фундамент международного парт­нерства и стратегического развития вуза. Его работа отмечена высокими государственными и международными наградами, включая орден «Құрмет» и почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

В ходе заседания были представлены доклады о научном наследии академика, прошла сессия вопросов и ответов, состоя­лась торжественная церемония присвое­ния Адилю Ахмету звания почетного профессора КБТУ.