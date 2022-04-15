В своем новом Послании Глава государства уделил особое внимание СМИ, подчеркнув, что журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан.

Как патриот, как член Союза журналистов Казахстана, хотел бы высказать свое мнение о СМИ.

Зачастую сейчас происходит подмена понятий, словесное жонглирование. Это ничуть не лучше духовной слепоты, игнорирования окружающей действительности. Миссия информирования населения превратилась в инструмент манипулирования общественным сознанием. А ведь слово – это огромная сила, и первым принципом журналиста должно быть гиппократовское «не навреди». Это прежде всего означает выверенную подачу информации. Грехом заказа, вольного или нет, страдают все. Особенно так называемые блогеры. В связи с этим считаю необходимым ужесточить наказание за искаженную информацию. Блогеры должны стремиться к профессионализму.

Журналисты традиционных СМИ и интернет-ресурсов как никто другой обязаны иметь твердые нравственные устои, ведь мы имеем дело и оказываем влияние на судьбы живых людей. Самое отвратительное – это выполнять чей-то заказ. Не нужно забывать, что масс-медиа для наших граждан – это «четвертая власть».

В моем понимании идеологичес­кая работа – это уважительное отношение к истории, к лидерам нашего прошлого, справедливость и патриотизм.

В целом по материалам газет, радио и телевидения можно судить о высоком уровне и большом потенциале отечественной журналистики. Но, как говорят, нет предела совершенству. Может быть, стоит взять на во­оружение прежнюю практику мониторинга СМИ, в особеннос­ти местных, многотиражных газет на предмет их качества и содержания, со свободным обсуждением назревших проблем с главными редакторами, при этом не вмешиваясь в их деятельность.

Ни в коем случае не призываю вернуться к цензуре. Но когда я работал редактором многотиражной газеты, такой мониторинг очень помогал, дисциплинировал, повышал ответственность за позицию издания.

Миссия журналиста – высказывать правду, помогать обделенным, бороться за справедливость. Делать все возможное, чтобы обеспечить достоверность информации в эфире или в периодике. Необоснованная, не подкрепленная фактами критика дезориентирует читателя, слушателя, зрителя. Только изложение разных мнений, их конструктивный анализ способствуют формированию взвешенных решений.

Сейчас днем с огнем не сыщешь казахстанские печатные издания, особенно в столице. Это не есть хорошо. На Западе газеты остаются самыми влиятельными масс-медиа, на их мнение ориентируется весь мир. Тотальное сокращение числа газет в стране – это, на мой взгляд, ослабление моста между властью и населением, которым была и осталась прежде всего печать. По сути, это инструмент реализации принципа «слышащего государства».

Надо неустанно говорить о конкретной проблеме, чтобы услышали те, кто обязан ее решить. А не просто написать одну-две публикации и забыть обо всем. Как сказал наш Президент в своем недавнем Послании: «Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой властью», именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. ...Дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации».

Мы знаем: главная победа журналиста – сообщение о принятых мерах. Так и должна работать «четвертая власть».