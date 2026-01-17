собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте решена одна из давних транспортных проблем – по улице Момынова открыт новый железнодорожный путепровод. Его запуск позволил устранить заторы на переезде и значительно улучшить связь между восточной частью города и центральными районами.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Еще недавно движение здесь регулярно стопорилось из-за проходящих поездов. При этом вереницы стоящих в очереди машин растягивались на сотни метров. Сегодня транспорт проходит без задержек. Путепровод протяженностью 132 метра обеспечивает безопасное пересечение железнодорожных путей и снижает нагрузку на прилегающие улицы.

Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Ролан Ибрагимов, строительство объекта велось поэтапно, и, несмотря на его ввод в эксплуатацию, работы продолжаются. Окончательное завершение планируется в мае 2026 года.

В ближайшее время здесь будет завершено устройство новых фонарей. Путепровод рассчитан на интенсивный транспортный поток, гарантийный срок службы объекта – 50 лет. Финансирование строительства осуществлялось за счет государственного бюджета. Общая стоимость составила 8,5 млрд тенге.

