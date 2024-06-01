Путешествие по территории смыслов

Программу этого года назвали «Музей – территория смыслов». В чем ее основная особенность? А она заключалась в том, что организаторы решили немного поиграть с названиями и первой ее частью сделали... «День в музее». Подходы, разумеется, ничуть не изменились: каждый, кто оказался рядом с Национальным музеем, мог рассчитывать на свободный вход и самое внимательное к себе отношение.

Учитывая возрастные особенности своих гостей, дневную часть программы составили преимущественно из мероприятий для детей. Они могли вместе с родителями отправиться на обзорные экскурсии, организованные в рамках проекта «Балдырған гид», или почувствовать себя профессиональными живописцами и под руководством молодых, но опытных художников принять участие в мастер-классах по соз­данию копий картин.

Возможность повесить на стену собственноручно сделанные репродукции известных полотен так привлекла гостей, что к вечеру число людей у мольбертов не только не снизилось, но и увеличилось в несколько раз. Дети, конечно, по природе своей абстракционисты и вместо портрета исторической личности запросто могут изобразить на холсте нечто, напоминающее смесь Малевича с Кандинским, но их опытные наставники старались контролировать весь процесс и не давали подопечным слишком сильно отклоняться от первоначальной задумки. Успехам радовались также коллективно, не сдерживая бьющих через край эмоций.

Для более взрослых гостей, решивших посетить «территорию смыслов» в первой половине дня, организаторы подготовили презентацию книг, выпущенных в рамках научных проектов Нац­музея. Ценителей живописи ждало знаменательное событие – открытие персональной выставки «Свет Тенгри» члена-корреспондента Академии художеств РК, лауреата премии «Тарлан», стипендиата Министерства культуры Польши Рафаэля Слекенова.

Его работы хорошо известны не только в нашей стране, но и за рубежом. Художник присутствовал на выставке лично, а потому каждый посетитель мог обсудить с ним понравившиеся картины или взять автограф. Стиль Рафаэля Слекенова искусствоведы называют радужно-ликующим. Для его творческой манеры характерно активное использование голубого – цвета неба, неразрывно связанного в традиционной казахской культуре с образом Тенгри. Эта художественная особенность и определила название выставки.

В шесть часов вечера «День в музее» официально уступил права сменявшей его «Ночи».

– Музеи сегодня не только объекты культуры, но и центры образования и знаний, они прививают молодому поколению любовь к знаниям и творчеству, – отметил заместитель председателя Комитета культуры МКИ РК Сабит Барлыбаев.

Вечерним мероприятиям был дан и своеобразный музыкальный старт. Да такой, что слышала его, должно быть, добрая половина Астаны. На площади перед Национальным музеем, ступеньки к которому мгновенно стали импровизированным зрительным залом, выступил духовой оркестр Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева. Музыканты исполнили произведения бессмертной классики и аранжированные песни знаменитых эстрадных коллективов. Особенно порадовало слушателей завершающее программу попурри на тему песен Батырхана Шукенова, которому 18 мая исполнилось бы 62 года...

– Артисты прекрасно подготовились к своему выступлению, а главное – что им самим нравится то, что они делают. Это читается по лицам. Без соответствующего настроя, думаю, хороший номер вряд ли получится. А вообще, конечно, слушать духовой оркестр – одно удовольствие. Любая музыка в его исполнении приобретает такую силу, что аж до костей пробирает. Такой, как мне кажется, и должна быть настоящая музыка, – делится своими впечатлениями Руслан, пришедший в музей с друзьями.

В залах гостей ждали не менее интересные мероприятия. Центр ремесленников сделался похожим на знакомый нам по сказкам и притчам восточный базар, где открылась ярмарка, участники которой могли предложить посетителям товары на любой вкус и кошелек. Камчи, камзолы, халаты, тюбетейки, украшения, музыкальные инструменты, даже элементы одея­ния батыра – чего только не было на торговых рядах!

И как не упомянуть заставленный игрушками стол, с которого не сводили глаз юные и не совсем самостоятельные в платежеспособности покупатели? Какие тут гаджеты, когда на тебя «смотрят» дула отлитых из металла моделей пушек – тех самых, о которых мечтал, наверное, каждый советский мальчишка. Правда, и покупали их преимущественно подросшие советские мальчишки, но вот руки к этим игрушкам тянули даже те, кого уже не удивить ни домашними роботами, ни создающим картины искусственным интеллектом. А это о чем-то да говорит.

На протяжении всего вечера музыканты ансамбля «Астана сазы» ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой не покидали фойе музея, радуя слушателей любимыми композициями.

Для тех, кто хотел окунуться в прошлое нашей страны, действовали выставки «Живопись степи: символы, краски, образы» и «Ерлікке тағзым – елдіктің белгісі». Гости с интересом рассматривали не только маштабные эпические полотна, но и портреты таких выдающихся личностей, как Абай, Жамбыл, Мухтар Ауэзов и Олжас Сулейменов. Увиденное тут же обсуж­далось, ни одна картина не была обделена вниманием. И хотя беседы простых людей бесконечно далеки от искусствоведческих исследований, но именно такие разговоры о своем творчестве, наверное, хотел бы услышать любой художник.

Самым увлеченным своим гос­тям в Нацмузее предложили принять участие в мастер-классах службы консервации и реставрации и посетить лекцию-концерт «Қоңыр үн» – уникальное мероприятие, в ходе которого было воссоздано звучание домбр из музейных фондов, некогда принадлежавших выдаю­щимся композиторам, музыкантам и акынам. Незабываемые эмоции подарили посетителям театрализованная экскурсия по залам Нацмузея и шоу-проект «Звездный гид. 10 звезд. 10 шедевров», который проводится с 2015 года и помогает поклонникам искусства понять особенности профессии экскурсовода.

Мероприятия, организованные Национальным музеем, полностью оправдали название объединяющей их программы. Ночь, проведенная гостями среди археологических находок и живописных картин, действительно стала путешествием по территории смыслов.