Путешествие в мир музыки Статьи 30 июня 2023 г. 3:30 294 Таша Нойер В ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой организован проект «Детская филармония». фото пресс-службы ГКО В течение первого летнего месяца столичные школьники бесплатно посещают тематические мастер-классы, концерты и лекции с участием известных казахстанских артистов. На мастер-классе «Веселые нотки» музыканты Казахского государственного симфонического оркестра рассказали юным зрителям об истории возникновения фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, трубы и особенностях игры на струнных и духовых музыкальных инструментах. Учащиеся специализированной школы для одаренных детей Казахского национального университета искусств Райхан Дуйсенбай, Ару Мухиядиярова, Ерасыл Худайбергенов, Ален Сериккали, Арлан Орынгали и Алуа Келдибай познакомили ровесников с некоторыми методами и приемами музицирования. Они исполнили для ребят популярные произведения национальной и зарубежной классики. По словам организаторов, формат мероприятия позволяет в игровой форме научить детей слушать музыку, слышать друг друга и работать в команде. – В проекте «Детская филармония» мы приняли участие во второй раз. Основная цель проекта – приобщить детей к разным направлениям искусства. Думаю, в общеобразовательных школах педагоги должны проводить подобные занятия, так как музыка развивает эстетический вкус. Мастер-класс прошел в форме краткой содержательной беседы с аудиторией, сменяющейся выступлениями солистов. Для начинающих меломанов это был своеобразный краткий экскурс в увлекательный мир мелодий, способных передавать различные эмоции и чувства людей, – рассказал концертмейстер Казахского государственного симфонического оркестра ГКО «Қазақконцерт» Аскар Дуйсенбаев. Участница концерта Райхан Дуйсенбай учится в шестом классе специализированной музыкальной школы для одаренных детей КазНУИ. Она считает, что скрипка – один из самых изысканных и утонченных музыкальных инструментов, обладающих чарующим певучим тембром, похожим на человеческий голос. – Я с раннего детства любила слушать концерты скрипачей, мечтала стать музыкантом, долго готовилась и усердно репетировала, оттачивала технику исполнения произведений перед тем, как выйти на сцену в самый волнительный и ответственный момент. Мне очень нравится выступать перед публикой, особенно когда в ответ раздаются громкие аплодисменты,– поделилась впечатлениями скрипачка. К слову, проект «Детская филармония» «Қазақконцерт» запустил при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках Года детей еще в сентябре 2022-го. В этом году его реализация продолжится серией очередных мероприятий, состоящих из концертов, лекций и мастер-классов. #музыка #дети #филармония #Детская филармония #Қазақконцерт