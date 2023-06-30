Путешествие в мир музыки

В течение первого летнего месяца столичные школьники бесплатно посещают тематические мастер-классы, концерты и лекции с участием известных казах­станских артистов.

На мастер-классе «Веселые нотки» музыканты Казахского государственного симфонического оркестра рассказали юным зрителям об истории возникновения фортепиано, скрипки, виолончели, флейты, трубы и особенностях игры на струнных и духовых музыкальных инструментах.

Учащиеся специализированной школы для одаренных детей Казахского национального университета искусств Райхан Дуйсенбай, Ару Мухиядиярова, Ерасыл Худайбергенов, Ален Сериккали, Арлан Орынгали и Алуа Келдибай познакомили ровесников с некоторыми методами и приемами музицирования. Они исполнили для ребят популярные произведения национальной и зарубежной классики.

По словам организаторов, формат мероприятия позволяет в игровой форме научить детей слушать музыку, слышать друг друга и работать в команде.

– В проекте «Детская филармония» мы приняли участие во второй раз. Основная цель проекта – приобщить детей к разным направлениям искусства. Думаю, в общеобразовательных школах педагоги должны проводить подобные занятия, так как музыка развивает эстетичес­кий вкус. Мастер-класс прошел в форме краткой содержательной беседы с аудиторией, сменяющейся выступлениями солистов. Для начинающих меломанов это был своеобразный краткий экскурс в увлекательный мир мелодий, способных передавать различные эмоции и чувства людей, – рассказал концертмейстер Казахского государственного симфонического оркестра ГКО «Қазақконцерт» Аскар Дуйсенбаев.

Участница концерта Райхан Дуйсенбай учится в шестом классе специализированной музыкальной школы для одаренных детей КазНУИ. Она считает, что скрипка – один из самых изысканных и утонченных музыкальных инструментов, обладающих чарующим певучим тембром, похожим на человеческий голос.

– Я с раннего детства любила слушать концерты скрипачей, мечтала стать музыкантом, долго готовилась и усердно репетировала, оттачивала технику исполнения произведений перед тем, как выйти на сцену в самый волнительный и ответственный момент. Мне очень нравится выступать перед публикой, особенно когда в ответ раздаются громкие аплодисменты,– поделилась впечатлениями скрипачка.

К слову, проект «Детская филармония» «Қазақконцерт» запустил при поддерж­ке Министерства культуры и спорта РК в рамках Года детей еще в сентябре 2022-го. В этом году его реализация продолжится серией очередных мероприятий, состоящих из концертов, лекций и мастер-классов.